Netanyahu | Progressi su ostaggi a Gaza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.00 Il premier israeliano Benjaminha affermato davanti ai deputati riuniti nella Knesset che si sono fatti "alcuni" nei negoziati per ottenere il rilascio deglidetenuti da Hamas a. "Tutto ciò che stiamo facendo, non può essere rilevato. Stiamo intraprendendo azioni per riportarli indietro", ha dettoriferendosi ai colloqui attualmente in corso. In merito agli attacchi contro Israele compiuti dagli Houthi,ha detto di avere ordinato la distruzione delle loro basi.