Natale in Mostra: "Il Cinquecento a Ferrara" Celebra l'Arte Rinascimentale

si prepara a unricco di arte e cultura con la straordinariaIl, un evento chel’epoca d’oro del Rinascimento estense. La, ospitata presso il Palazzo dei Diamanti, rappresenta una delle iniziative culturali più attese dell’anno, portando in scena capolavori di un periodo cruciale per la città, quando la corte estense si affermò come uno dei centri più raffinati d’Europa.Un Viaggio nel Rinascimento EstenseL’esposizione offre ai visitatori un’immersione completa nelferrarese, un’epoca in cui artisti del calibro di Dosso Dossi, Garofalo, e Benvenuto Tisi da Garofalo portaronolocale a livelli di eccellenza. Grazie al patrocinio di importanti istituzioni e alla collaborazione con musei internazionali, lariunisce opere provenienti da collezioni pubbliche e private, molte delle quali raramente accessibili al pubblico.