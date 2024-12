Pianetamilan.it - Milan, Pedullà: “Cardinale, critiche alla camomilla”. Poi va su Maldini e Moncada

Il giornalista Alfredoha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del suo ultimo video su 'YouTube', soffermandosi sule analizzando l'intervista recentemente rilasciata da Gerry. Ecco, dunque, le sue parole. Sulle parole di Gerry: "Ilè la società mediaticamente più protetta e quasi mai si fa una critica, è sempre colpa di qualcun altro. Se ti permetti di dire timidamente di dire che mandare viaè stato un errore si ribellano quelli che non criticano e ci invitano a parlare di altre cose, non si può parlare come fosse un argomento taboo. Devo dire ache i mass media lo hanno spesso aiutato conal cloroformio,". Su Geoffrey: "Sono rimasto esterrefatto dalle sue considerazioni, che anziché parlare delle cose che non vanno, degli acquisti sbagliati, degli investimenti sbagliati e della sua funzione di direttore sportivo, parla di Reijnders come l’evento del secolo: grande acquisto, condivido.