Ilfattoquotidiano.it - Migranti, la denuncia dal centro d’accoglienza di Bari: “Container sovraffollati e pieni di blatte”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“infestati dae cimici” e. In un nuovo videoche risiedono nelper richiedenti asilo ditornano a parlare delle condizioni di vita all’interno della struttura e mostrano le immagini: “Si continua a vivere in dieci persone quando invece si dovrebbe essere in quattro”, spiega lo sportello sindacale “Fuorimercato” di, che ha diffuso il filmato. Agli inizi di dicembre ihanno consegnato alla prefettura diuna lettera in cui elencavano tutti i disagi ma – evidenzia l’associazione – “non hanno ricevuto alcuna risposta” e non c’è stato “nessun intervento concreto“. I richiedenti asilo ribadiscono “i lunghissimi tempi di attesa per essere ascoltati dalla Commissione territoriale, anche due anni, quando invece entro tre mesi chi richiede la protezione internazionale ha diritto a ricevere l’esito della sua istanza”.