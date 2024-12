Liberoquotidiano.it - "Lascio la guida dell'Anm, cosa voglio evitare". Santalucia: l'ultima bordata delle toghe rosse contro il governo

Lascia la'Associazione nazionale magistrati, ma l'intervista di Giuseppeal Corrierea Sera è un'altrapolitica da parte'ormai ex capo del sindacato. Quattro anni di impegno intensissimo e faticoso, seppure molto gratificante, spiega il magistrato, "sono sufficienti, e credo che nella difesa'indipendenza e'autonomiaa magistratura occorraogni personalizzazione. Perciò è giusto che altri prendano le redinia rappresentanza".dunque non si presenterà alle prossime elezioni per il vertice'Anm, lasciandone la. E lo fa nei giornie nuove polemiche con il potere politico, dopo l'assoluzione di Matteo Salvini a Palermo e il proscioglimento di Matteo Renzi a Firenze. Queste sentenze dicono "che i giudici valutano prove e fatti ed emettono un giudizio in linea con quanto emerso dai processi.