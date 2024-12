L’antica libreria a due passi da Piazza Navona | un vero e proprio paradiso per i collezionisti

Leggi su Funweek.it

Nei pressi dia Roma si trovaCascianelli, una delle librerie romane storiche, dove, al suo interno vi sono libri, stampe, opere d’arte ed altri oggetti di antiquariato. Moltila reputano un luogo unico, unche dall’inizio del XIX secolo mantiene uno standard alto anche da un punto di vista estetico. Antica: la particolarità che in pochi conosconodiè una chicca della città eterna soprattutto per possedere una particolarità che in pochi conoscono. Si tratta di una peculiarità secondo cui il luogo ha delle vetrine dotate di un meccanismo originale che fa sì che esse arretrino scorrendo su rotaie apposite, e una porta che conduce a stanze segrete.Cosa trovare dentroè un posto raffinato dove niente è lasciato al caso.