Sport.quotidiano.net - Juve, il sorriso della festa. Motta rimette la freccia con McKennie e Nico

Leggi su Sport.quotidiano.net

Così è la legge in area di rigore: se ci entri convinto fai gol e vinci, senza queste premesse ti rimane solo l’ennesimo rammarico grande così. Laha vinto, il Monza no, quindi ha ragione Thiagoche torna a sorridere in campionato dopo l’ultimo successo di inizio novembre. Sembrava passata un’era. E non fermatevi alla classifica, che potrebbe far sembrare il risultato un atto formale e scontato: Nesta, anche lui falcidiato dagli infortuni (9), alza il muro e si mette a cinque dietro, con la sorpresa Birindelli mezz’ala. Superare la linea, insomma, non è cosa di poco conto. Thiago non sconvolge i pianivigilia: Danilo dà forfait per una distorsione,inizia terzino a sinistra per poi avanzare a trequartista nella ripresa, con l’ingresso di Cambiaso, rientrante, dove agivaalle spalle di Vlahovic.