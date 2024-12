Anteprima24.it - IOT, AI, Data Analysis: la tecnologia nello sport

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiIl connubio traè ormai parte integrante di molte discipline, da quelle motoristiche, dove si sperimentano materiali innovativi e soluzioni aerodinamiche, a quelle come l’atletica e il nuoto, dove l’abbigliamento e l’attrezzatura giocano un ruolo fondamentale. Oppuredove si studiano particolari capi di abbigliamento: le scarpe degliivi impegnati nell’atletica, per esempio, o i costumi con attrito ridotto al minimo dei nuotatori.Ma laè protagonista di ogni frangente del nostro quotidiano, e anche neglinon si fa eccezione. Oltre agli esempi già citati, ben noti agli appassionati, si possono citare tanti altri casi nei qualicollaborano, ricorrendo a tantissime soluzioni per ottenere vantaggi in tutti i campi.