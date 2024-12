Ilveggente.it - Inter-Como, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per la diciassettesima giornata diA e si gioca lunedì alle 20:45:, diretta tv e.Dopo aver incassato la seconda sconfitta stagionale contro il Bayer Leverkusen in Champions League l’ha risposto da grande squadra qual è, prendendo a pallate una Lazio fino a quel momento in formissima (0-6) e battendo con un netto 2-0 l’Udinese in Coppa Italia nonostante un undici infarcito di riserve. Simone Inzaghi, dunque, può essere ampiamente soddisfatto: la sua squadra ha dimostrato ancora una volta che, quando sta bene e soprattutto quando le motivazioni non mancano, raramente commette passi falsi.A: tv,(Ansa) – Ilveggente.itPrima della trasferta saudita per la Supercoppa Italiana, in programma nella prima settimana di gennaio, per i nerazzurri ci sono due partite sulla carta abbordabili (, Cagliari) ma che vanno comunque affrontate con la massima concentrazione.