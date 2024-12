Inter-news.it - Inter-Como 0-0 al 45?: Dumfries si mangia il vantaggio

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di, sfida valevole per la diciassettesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti a San SiroPRIMO TEMPO – Unmolto attento e preparato fisicamente tiene a bada l’in questi primi quarantacinque minuti, che terminano con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Faticano parecchio i nerazzurri, che soffrono la pressione e la velocità degli ospiti. Tanto che la prima vera occasione della partita, per la squadra di Simone Inzaghi, arriva soltanto al 32?: bel giro palla con l’assist dalla destra per Denzel, il quale però da posizioneda siincredibilmente l’1-0 mandando sopra la traversa. Ilprova spesso a rendersi pericoloso con delle infilate dietro la retroguardia dei padroni di casa, senza riuscire però a rendersi particolarmente pericolosi.