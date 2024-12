Justcalcio.com - I migliori ‘3’ del mondo? gioca nell’Inter: il ‘boom’ di Federico Dimarco

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-18 08:13:44 Calcio italiano:A(Milano, 1997) La sua vita è cambiata completamente in soli tre anni. Dal prestito al Parma a 24 anni in quello che sembrava un addio quasi definitivo a Giuseppe Meazza. all’essere una delle stelle dell’Inter. L’italiano, l’unico giovane nerazzurro capace di imporsi a strisce in Prima Squadra, ha presto lasciato da parte il ruolo di ‘sostituto di Perisic’ Oggi, a 27 anni e con tutta la carriera ancora davanti, si afferma, perché no, come il miglior ‘3’ del pianeta calcio.Dalla tua parte ci sono le sensazioni. ma anche i numeri: Dall’agosto 2022 ha segnato 12 gol in Serie A (+12 assist). Nei cinquecampionati europei, solo Hakimi (11+12), Frimpong e Grimaldo (19+16 il primo e 11+15 il secondo) sono attorno ai numeri e condividono il ruolo di terzini o ali.