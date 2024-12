Ilgiorno.it - Effetto spugna nella piazza da riqualificare

Lavori in corsodel Comune di Cornaredo (lato Filanda) per la realizzazione del primo “parcheggio“ in città. Il progetto fa parte del Piano integrato di Città metropolitana di Milano e Cap Holding S.p.A. finanziati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano strategico metropolitano relativo alla progettazione di interventi di sicurezza idraulica nell’area metropolitana che coinvolge diversi Comuni, tra cui quello di Cornaredo. L’intervento coinvolge lacentrale soloparte accanto al parco e alla filanda, non interesserà la strada e i parcheggi, né la parte delladavanti al municipio e il sagrato della chiesa parrocchiale. Durante i lavori il mercato ambulante settimanale resterà in centro con lo spostamento di una parte delle bancherelle presenti nell’area del cantiere, in prossimità dellaLibertà fronte municipio e fronte chiesa, oltre che via Ponti e via San Martino.