Dimensionamento scolastico | fa discutere il progetto della regione su alcune scuole pontine

La delibera regionale è pronta: attese novità per ledel LazioIl piano regionale diper l’anno 2025-2026 è pronto per l’approvazione e porterà significativi cambiamenti anche agli istitutiprovincia di Latina. Basato sui parametri stabiliti dal decreto interministeriale, il Lazio vedrà una dotazione di 679 dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi, comportando la riduzione di 23 autonomie scolastiche per il prossimo anno.Cambiamenti nel primo ciclo: focus sul capoluogo e sul sudprovinciaLa riorganizzazione coinvolgerà il primo ciclo di istruzione con nuove aggregazioni scolastiche. A Latina, è prevista la creazione di un nuovo istituto comprensivo dall’unione tra l’Istituto Don Milani e l’Istituto Vito Fabiano di Borgo Sabotino.