Cinque modi in cui l’IA trasformerà le aziende nel 2025

L’intelligenza artificiale (IA) sta rapidamente evolvendo, promettendo di rivoluzionare il modo in cui leoperano, competono e innovano.Secondo un recente rapporto di Google Cloud, entro ilemergerannotendenze chiave che plasmeranno il futuro del business.Agenti AI: la nuova frontiera dell’intelligenza artificiale1. IA multimodale per una comprensione più profondamultimodale è in grado di elaborare informazioni provenienti da testo, immagini, audio e video simultaneamente.Questa capacità consente interazioni più intuitive e migliora significativamente l’accuratezza dei risultati prodotti dal. Ad esempio, nel settore finanziario,potrebbe analizzare video di commenti di mercato, considerando segnali non verbali come il tono della voce e le espressioni facciali, per comprendere meglio il sentiment del mercato.