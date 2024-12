Albero si abbatte al suolo all’improvviso finisce in tragedia | morta una donna

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un grave incidente si è verificato oggi nel quartiere Colli Aniene, a Roma, dove unè crollato su alcune persone in via Cesare Massino. La, avvenuta intorno alle 12, ha causato la morte di unae il ferimento di un’altra persona, trasportata d’urgenza in ospedale. Tra i coinvolti anche alcuni bambini, che fortunatamente risultano in buone condizioni.L’è precipitato improvvisamente proprio mentre alcune persone stavano passando. Secondo quanto emerso, ladeceduta si trovava in compagnia di un’amica all’interno di un parco della zona, quando una parte dell’è crollata colpendole. La vittima non ha avuto scampo, mentre l’amica è rimasta ferita ed è stata soccorsa dai sanitari intervenuti rapidamente sul posto.Leggi anche: Maltempo Italia, bufera di neve e blackout: mille persone senza luce e telefono, alberi caduticaduto a Roma,unaL’incidente è avvenuto in un contesto di condizioni meteo avverse.