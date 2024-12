Iltempo.it - "Voglio andarmene". Teodora eliminata, ad Amici cala il gelo

è statada “24” durante la puntata pomeridiana di oggi, domenica 22 dicembre 2024. Dopo aver trionfato nella prima sfida contro un'aspirante allieva, la ballerina è stata sottoposta a una seconda sfida immediata richiesta dal prof Emanuel Lo. "Ho un banco libero, manon ha mai brillato ed è la più debole. Vorrei provare a prendere un nuovo allievo", ha spiegato Emanuel. La ballerina ha affrontato Giorgia, e la decisione finale di eliminarla è stata presa da Marcello Sacchetta. "In queste esibizioni, qualcuna mi ha fatto dire wow", ha affermato Sacchetta. "Entrambe siete preparate, ma Giorgia ha mostrato una consapevolezza che per me è simbolo di un talento evidente”, ha continuato il giudice e ballerino. cosìha perso la sfida e il clima in studio è diventato subito teso.