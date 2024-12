Sport.quotidiano.net - Venezia-Cagliari 2-1, Zampano e Sverko fanno respirare Di Francesco

, 22 dicembre 2024 – Ilpiega 2-1 ile, dopo quasi due mesi, ritrova la via del successo abbandonando almeno temporaneamente l’ultimo posto in classifica. Una vittoria fortemente voluta e conquistata con sofferrenza dai padroni di casa, che nel primo tempo hanno lasciato il possesso palla alrischiando tantissimo sull’occasione capitata alla mezz’ora sulla testa di Mina, per poi passare in vantaggio al 38’ grazie a, bravo a mettere il pallone alle spalle di Sherri con un tiro in controtempo su cross dal fondo di Oristanio. Un vantaggio che ha galvanizzato e non poco gli uomini di Di, i quali dopo l’intervallo sono ripartiti con rinnovata cattiveria agonistica sfiorando a più riprese il 2-0. Un raddoppio annullato ad Oristanio al 61’ per fuorigioco di Pojhanpalo, autore dell’assist per il compagno, ma poi comunque realizzato al 67’ daal culmine di una strepitosa azione personale.