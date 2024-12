Thesocialpost.it - Tragico incidente in Turchia: eliambulanza si schianta contro un ospedale, è strage

Un drammaticoha scosso questa mattina la città di Mu?la, nel sud-ovest della, dove un’gestita dal Ministero della Salute si ètal’ultimo piano di undurante il decollo. L’impatto ha causato il decesso di tutte le persone a bordo: i due piloti, un medico e un’altra persona.Lo schianto e i danniDopo aver colpito la facciata superiore della clinica, l’elicottero è precipitato in un’area vuota adiacente all’edificio. Sebbene l’abbia provocato gravi danni alla struttura sanitaria, le autorità hanno confermato che nessun paziente o membro dello staff presente nell’è rimasto ferito. Al momento, le cause dell’sono ancora in fase di accertamento. Si segnala la presenza di nebbia al momento del decollo, possibile fattore contributivo alla tragedia.