Justcalcio.com - “Sven mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto giocare per l’Inghilterra – anche solo essere considerato mi ha reso orgoglioso, ma non credo che volessero davvero un giocatore straniero nella nazionale”: l’ex stella della Premier League rivela le conversazioni sulla conversione della nazionalità

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:-Goran Eriksson ha avuto un problema con il portiere mentre era allenatore delnegli anni 2000, e ora è statoto che ha tentato di convincere unaa cambiare.Dopo la Coppa del Mondo del 2002, dopo che David Seaman aveva salutato la sua carriera intere la punizione di Ronaldinho, Eriksson aveva David James e Paul Robinson in lizza per il posto numero 1. Desideroso di attirare i migliori, però, lo svedese ha contattato il portiere del Chelsea Carlo Cudicini nel tentativo di convincerlo a giurare fedeltà al.Portiere dell’annoship nel 2002/03, Cudicini ha avuto difficoltàa entrareitaliana, per non parlare di entrare come numero 1.