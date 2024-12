Anteprima24.it - Sequestrarono e picchiarono giovane: arrestato latitante

Tempo di lettura: 3 minutiLa Polizia di Stato ha, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, ilNicola Rullo, esponente di vertice del sodalizio camorristico dei Contini. L ‘uomo era ricercato dallo scorso mese di settembre, quando si era sottratto alla esecuzione di un provvedimento cautelare che lo vede gravemente indiziato dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni personali, aggravati dal metodo mafioso. In particolare, Rullo – secondo quanto riferisce la Questura – sarebbe stato a capo di un gruppo di persone – undici dei quali già arrestati negli scorsi mesi per lo stesso reato – che nella serata del 26 settembre avrebbero sequestrato e percosso violentemente unimprenditore e suo padre, per ottenere, in cambio, una ingente somma di denaro.