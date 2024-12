Notizie.com - Revenge porn, in aula faccia a faccia con il proprio aguzzino: il caso simbolo di una 42enne. “Ansia e terrore prima del supporto psicologico”

Cartelli con minacce e scritte offensive, video intimi inviati alla madre, l’aggressione. La terribile storia arriva da Roma: un 43enne, E. A., è stato rinviato a giudizio.La vittima è V. M. di 42 anni. La gup Paola Della Monica ha disposto il rinvio a giudizio con il rito abbreviato. L’uomo è accusato di atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e violenza sessuale aggravata, nei confronti della sua ex compagna., incon il: ildi una. “del” (CANVA FOTO) – Notizie.com“Siamo stati ammessi parte civile nel procedimento, un fatto certamente positivo. – ha spiegato in esclusiva a Notizie.com Roberto Colasanti, criminologo clinico e investigativo, colonnello dei carabinieri in congedo, rappresentante dell’associazione Pro Territorio e Cittadini odv – Abbiamo supportato la donna dal punto di vista”.