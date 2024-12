Game-experience.it - PlayStation, Sony celebra i 30 anni con uno spot con Astro Bot e PS5 sulla Sphere di Las Vegas

Leggi su Game-experience.it

ha deciso dire il 30°versario dicon unodecisamente spettacolareceleberrimadi Las, un’arena ormai iconica dotata di schermi LED che avvolgono l’intera struttura.Ovviamente senza troppe sorprese il protagonista assoluto di questa nuova iniziativa èBot, la mascotte di Team Asobi che ha conquistato di recente la critica con il premio Game of the Year 2024 ai The Game Awards 2024.Il breve filmato, condiviso sui canali social di, vede quindi il robottino danzare tra simboli iconici di, il logo PS5 ed un’esplosione di colori, il tutto culminando con l’interache si trasforma nel volto del robottino.Aggiungiamo che la scelta didi utilizzareBot in questa occasione non stupisce più di tanto, visto che si tratta di un gioco contraddistinto dal forte richiamo nostalgico ai 30di eredità