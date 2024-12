Bergamonews.it - Per lo studentato zona Bovisa l’Impresa Percassi riceve la certificazione “Cantiere Impatto Sostenibile”

Per ildi via Bellagio, a Milano,ha ottenuto il Logo Oro nell’ambito del progetto(CIS), un’iniziativa in collaborazione con Assimpredil Ance per promuovere la sostenibilità e la responsabilità sociale all’interno del settore.“Il logo– spiega l’azienda – ci è stato assegnato in quanto sottoscrittori e promotori degli otto valori chiave del Manifesto, che ci impegniamo a far nostri e a promuovere in modo corretto e trasparente: impegno alla sostenibilità, impegno alla decarbonizzazione, alla tutela dell’ambiente, alla legalità, alla dignità del lavoro, alla responsabilità, impegno sociale e impegno verso la catena di fornitura”.A Milano, davanti alla stazione di, tra via Bellagio e piazza Alfieri,bergamasca sta realizzando un nuovoda 470 stanze.