One Piece, la serie anime annuncia la data di ritorno dopo la pausa

Ladi Onehato ladella lungadell'che ha lasciato i fan col fiato sospeso per lungo tempo L'di Onetornerà ad aprile 2025,unadi sei mesita dal produttore Ryuta Koike . Questa interruzione è stata pensata per permettere al team di produzione di ricaricarsi e concentrarsi sul miglioramento della qualità, in preparazione alla continuazione dell'arco narrativo di Egghead. Quest'ultima parte rappresenta una fase cruciale della storia, con numerosi eventi chiave che convergeranno. Per mantenere vivo l'interesse dei fan, verrà trasmesso OneLog: Fish-Man Island Saga, una versione condensata e rinnovata dell'arco narrativo dell'Isola degli Uomini-Pesce. Questo remake avrà 21 episodi, rispetto ai 58 originali, e includerà aggiornamenti visivi, nuovi effetti .