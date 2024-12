Secoloditalia.it - Meloni in Lapponia: “La minaccia russa è grande. Lunedì un vertice sui centri in Albania”

“Vogliamo difendere i confini esterni” della Ue “e non permetteremo alla Russia o alle organizzazioni criminali di minare la nostra sicurezza”. Usa parole chiare e nette Giorgia, nelle dichiarazioni alla stampa al termine delNord-Sud in. Sulla Russia “dobbiamo capire che laè molto piùdi quanto immaginiamo, riguarda le nostre democrazie, la strumentalizzazione dell’immigrazione o quanto sta succedendo in Africa. Dobbiamo garantire la sicurezza e non si tratta solo del campo di guerra in Ucraina, dobbiamo essere preparati”.dalin: l’Ue sta fronteggiando grandi sfide“L’Ue – dice il presidente del Consiglio – sta fronteggiando grandi sfide. I nostri Paesi sono stati spesso considerati e si sono trovati su parti opposti nell’Ue, con il Nord e i cosiddetti ‘frugali’ da una parte e dall’altra le nazioni del Sud, accusate di essere ‘spendaccione’, cosa che credo sia un pregiudizio.