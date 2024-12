Ilgiorno.it - Lite all’alba davanti alla discoteca. Ventunenne ferito con un coltello

, spunta ilun ragazzo di 21 anni. L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sul Sempione: due giovani, forse ubriachi, hanno litigato. Al culmine della discussione, l’aggressore ha estratto un coltellino e ha colpito il 21enne per poi fuggire. Il ragazzo è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese ma non è in pericolo di vita. Le ferite, non profonde, sono state immediatamente curate. I carabinieri della Compagnia di Grate, che si stanno occupando delle indagini, stanno ricercando l’aggressore in fuga. Intanto in vista delle festività di Natale, nel quadro di un rafforzamento del dispositivo di sicurezza e prevenzione sulla città di Varese, i carabinieri della locale compagnia, supportati da unità del comando provinciale e con il concorso degli uomini della polizia locale di Varese, hanno dato corso nella serata di venerdì ad un servizio straordinario di controllo del territorio.