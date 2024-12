Anteprima24.it - Juve Stabia: terza vittoria consecutiva! Col Cesena, decide Mussolini

Tempo di lettura: 2 minutiDopo lacontro il Sudtirol in casa, ed il derby vinto all’Arechi contro la Salernitana, continua a sognare la. Sono bastati pochi tiri in porta alle vespe per battere ilche, di fatto, non tira mai in porta. Questaconsente alla squadra di Pagliuca di salire al quarto posto: contro ilè praticamente uno scontro diretto per i playoff. Laè a 28 punti: tre dalla Cremonese che sfida in casa la Sampdoria, e dista nove lunghezze dal Pisa, terzo.I padroni di casa, spinti dal pubblico del Menti, fanno solo due tiri nello specchio della porta di Klinsmann. Uno di questi, è quello decisivo, per sbloccare il risultato e, alla fine, per i tre punti definitivi al triplice fischio: traversone morbido di Piscopo dalla sinistra, imbucata diche, di testa, mette in rete; per l’esterno destro, di scuola Lazio, è il primo gol fra i professionisti.