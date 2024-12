Iodonna.it - In montagna può capitare di cadere sugli sci anche ai più bravi sciatori. Ecco cosa sapere e come muoversi se accade

comportarsi in caso di caduta con sci, snowboard e slittino evita ulteriori danni. «La prima regola è identificare il punto del corpo in cui è localizzato il maggiore dolore per liberarlo da compressioni e tensioni e proteggerlo da manovre pericolose. Sulla neve nel Nord Italia: dalle ciaspolate notturne ai cavalli X La seconda, capire se gambe, piedi, braccia e mani si muovono bene, e se ce la sentiamo di rialzarci in piedi.