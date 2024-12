Ilfattoquotidiano.it - Il mistero della 57enne trovata morta investita nel Pisano: si aggiunge l’ipotesi dell’omicidio volontario

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il cadavereera stato trovato il 17 dicembre scorso, intorno alle 19:40, in un terreno incolto lungo la strada provinciale dei Tre Comuni, a Montescudaio (in provincia di Pisa). Per la morte di Fabiola Capresi adesso spunta anche. Un filone investigativo, le indagini sono seguite dai carabinieri di Volterra, che sia quellostradale causato da un piratastrada.A far scattare, come scrive Il Tirreno, ci sarebbe la violenza dell’urto, con la donna che è stata colpita in pieno alle spalle, e il fatto che non ci siano segni di frenata sull’asfalto. Il conducente non ha dunque rallentato, nonostante l’impatto violento. Inoltre, in caso di incidente stradale, per effetto dell’impatto la donna avrebbe dovuto trovarsi sulla carreggiata, e non nella parte erbosa che costeggia la provinciale, e che consente ai pedoni di spostarsi con meno rischi.