Lanazione.it - Estra, bivio Tortona per Markovski: "Io in discussione? Sono tranquillo"

Parla chiaro Zare, senza tanti giri di parole e andando dritto al punto e lo fa alla sua maniera, senza tralasciare niente. "Facendo un’analisi della squadra ho notato una regolarità, gli avversari hanno sempre tirato più di noi – dice –. Nelle prime 6 giornate hanno tirato 42 volte di più, che di media7 tiri di più mentre in teoria gli attacchi dovrebbero essere pari. Questo vuol dire che c’è una crepa che va chiusa. Nelle ultime cinque gare siamo riusciti solo con Trento a tirare più degli avversari, quindi contro la prima in classifica. Scafati invece ne ha tirati 22 in più e così diventa difficile vincere".parla di crepa strutturale, mentre il presidente Ron Rowan ha dichiarato che i cambiamenti nel roster erano avvenuti su richiesta dell’allenatore. "Trovo difficoltà nel creare il gruppo.