Cardinale | L’Inter ha vinto lo scudetto l’anno scorso e poi è andata in bancarotta

Gerry, proprietario dell’AC Milan tramite RedBird, ha chiarito il suo approccio al progetto rossonero nel contesto di uno studio condotto dalla Harvard University. “Non sto cercando di americanizzare il Milan,” ha dichiarato, spiegando il suo obiettivo di integrare elementi utili della gestione sportiva americana per portare il club a un livello superiore, senza snaturarne l’identità.ha sottolineato anche l’importanza di contribuire allo sviluppo della Serie A, con particolare attenzione alla negoziazione di accordi sui media internazionali.Sulle differenze gestionaliNegli Stati Uniti, ha spiegato, i proprietari hanno una relazione più diretta con le leghe, mentre in Italia il contesto è più complesso, con diversi livelli decisionali che coinvolgono Serie A, FIGC, UEFA e FIFA: “È una curva di apprendimento per me.