Tvzap.it - “Ballando con le Stelle”, il gesto della Guaccero non passa inosservato: cosa succede davanti al pubblico

Leggi su Tvzap.it

News tv. “con le”, ilnonal. Durante la finale diconnon sono mancati i colpi di scena, tra cui l’assenza di Guillermo Mariotto e l’addio alle scene di Pasquale La Rocca. Proprio nel momento dell’annuncio del suo ritiro, undi Biancanon èto: ecco che cos’è successo. ( dopo le foto)Leggi anche: “con le”, il noto volto del programma annuncia il ritiro dopo la finaleLeggi anche: “”, Mariotto in sedia a rotelle: cos’è successoLeggi anche: Milly Carlucci in lacrime alla finale di “”: mai vista cosìLeggi anche: “”, chi sono i vincitori: il raccontofinale“con le”, ilnon: cos’è successoL’annuncio del ritiro dacon ledi Pasquale La Rocca, in coppia con Federica Pelligrini, è arrivato subito dopo la sfida diretta a tre contro le altre due coppie finaliste: Biancae Giovanni Pernice, e Federica Nargi con Luca Favilla.