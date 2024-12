361magazine.com - Ballando con le Stelle, chi ha vinto l’edizione 2024 e classifica

Leggi su 361magazine.com

con lefinale: chi hadi quest’anno e lacon leè giunto al termine per questa edizione. Lo show che ha entusiasmato il pubblico in onda su RaiUno e condotto da Milly Carlucci tornerà in onda con un altro cast il prossimo anno. Intanto scopriamo chi hae la.Sei le coppie che si sono sfidate in finale: Bianca Guaccero con Giovanni Pernice, Federica Nargi con Luca Favilla, Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli, Federica Pellegrini con Pasquale La Rocca, Tommaso Marini con Sofia Berto e Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti.Leggi anche–> Grande Fratello, Mariavittoria e lo scivolone su Tommaso: la vendetta è servitaA rimanere sul podio sono stati: Bianca Guaccero con Giovanni Pernice, Federica Nargi con Luca Favilla e Federica Pellegrini con Pasquale La Rocca.