Oasport.it - Australian Open 2025, quanti italiani nel tabellone principale? Anche Bellucci può sperare

Novesono presenti neldegli: Jannik Sinner (numero 1 al mondo), Lorenzo Musetti (numero 17 del ranking ATP), Flavio Cobolli (32), Matteo Berrettini (34) Matteo Arnaldi (37), Luciano Darderi (44), Lorenzo Sonego (53), Fabio Fognini (91) e Luca Nardi (92). Il taglio è stato fissato a 98 atleti, a cui si aggiungono sei ammessi per ranking protetto, tra cui spicca il padrone di casa Nick Kyrgios.Questo il quadro della situazione in vista del primo Slam della nuova stagione, in programma sul cemento di Melbourne dal 12 al 26 gennaio, a cui si aggiungono otto wild-card. Gli ultimi sedici posti saranno assegnati tramite le qualificazioni, ormai sempre più vicine. Mattiaè fuori di cinque posti, dunque devein qualche forfait da parte degli avversari per poter rientrare nel main draw senza dover passare dai tre intensissimi turni preliminari.