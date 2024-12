Biccy.it - Angelo Madonia svela i retroscena sul suo allontanamento

Leggi su Biccy.it

A quasi un mese dal suoda Ballando Con le Stelle, oggiè stato ospite di Mara Venier a Domenica In. Il maestro di ballo ha scelto zia Mara per fare le prime dichiarazioni dopo la sua uscita dal programma di Milly Carlucci. Appena entrato in studioha rivelato di aver seguito la finale di Ballando ed ha fatto i complimenti a Federica Pellegrini. Il ballerino tra le tante ha dato una spiegazione in merito ai filmati in cui lui viene rimproverato dalla Pellegrini perché stava al telefono in sala ballo e ha detto che in quei momenti si occupava dei social e della comunicazione per lui e Federica.: “Cose decontestualizzate“Sì ieri sera ho visto la finale, è stata bella e sono contento per il risultato ottenuto da Federica, mi sento partecipe.