Amici pagelle della tredicesima puntata | cosa è successo domenica 22 dicembre

ricca di emozioni e di ospiti quella di22: adc’è stato ampio spazio per il talento dei ragazzi, che si sono esibiti in sfide all’ultimo respiro, ma anche per i super ospiti arrivati in studio. La prima sfida è di canto e vede Vybes battere lo sfidante Dreew Beibe; nella seconda sfida di ballo è Alessio ad avere la meglio contro Nicolò, mentre nella seconda sfida di canto è Antonia a proseguire la sua avventura nella casa battendo Ilaria. Tra gli ospiti arrivano la splendida Eleonora Abbagnato che giudicherà le esibizioni dei ballerini, mentre per i cantanti e la loro gara di cover arriva un trio d’eccezione: Gabry Ponte, Paola Turci e Nicolo? De Devitiis.Scambio di regali tra i professori die qualche frecciatina. Voto: 6Dopo le prima sfide ed esibizioni arriva un momento decisamente natalizio: lo scambio dei regali tra i professori di canto e di ballo.