Ilfattoquotidiano.it - A Ballando con Le Stelle vince la coppia Guaccero-Pernice. Guillermo Mariotto assente perché ha “una gamba rovinata”: ma sui social qualcuno si chiede “non poteva collegarsi?”

La finale dicon Le(vinta com’era prevedibile da Biancae Giovanni) si apre con una notizia inattesa:non è in giuria. Il motivo? “Lo stilista è infortunato”, la spiegazione di Milly Carlucci. Che ha aggiunto: “si è infortunato ad unain occasione di una sua trasferta di lavoro all’estero. Ci ha mandato un certificato medico, si è rovinato unacompreso i legamenti“. Ora, viste le ultime vicissitudini del giudice designer, la coincidenza è parsa disarmante e su X sono fioccati i commenti: “La versione più diplomatica della storia (per non dire altro)”, “Ma non riesce ad alzare la paletta magari in collegamento?” e tra i tanti commenti anche quello di Biccy.it, noto sito di gossip e tv, è su questa falsariga: “Una volta Canino aveva il Covid e Milly ha piazzato uno schermo sulla sua sedia e lui muto con la febbre a casa e una webcam puntata in faccia a dare voti.