Violenta rapina ad Arezzo: arrestato un quarantenne

La Polizia di Stato haun uomo italiano di 40 anni, responsabile di unaai danni di una donna avvenuta nella serata di mercoledì. L’arresto è stato effettuato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di, in collaborazione con il Commissariato di San Sepolcro, dopo un’indagine rapida e coordinata con l’Autorità Giudiziaria.L’indagato, con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, ha sottratto la borsa a una donna di 50 anni, trascinandola per diversi metri con la propria auto mentre tentava di recuperare i suoi effetti personali. La vittima, rimasta ferita, è stata soccorsa da un agente di polizia fuori servizio e trasportata in ospedale.Grazie alle immagini di videosorveglianza e alla collaborazione tra le unità operative, il sospetto è stato intercettato nella notte dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia.