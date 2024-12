Pianetamilan.it - Verona-Milan, Zanetti: “Recupero troppo breve, potevamo pareggiare”

Leggi su Pianetamilan.it

Paolo, allenatore gialloblu, ha parlato in conferenza stampa al termine di, partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è svolta allo stadio 'Bentegodi' di. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se è soddisfatto al di là del risultato: "Sì, difficile soddisfazione dopo una sconfitta, ma oggi ho visto una squadra come settimana scorsa che si è data una mano e ha risposto colpo su colpo contro una squadra importante. Siamo stati punti al primo errore. Avevamo retto e creato anche qualcosa. Abbiamo finito con quattro punti, ci poteva stare portare a casa qualcosa per ciò che ha detto il campo. Non è successo, ma la strada è tracciata". Sul dicembre difficile: "Sì, ma sono cresciuto almeno del 20%. Star dentro a questa situazione, la squadra sembrava smarrita e si è ritrovata all'improvviso.