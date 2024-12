Ilrestodelcarlino.it - Ultras denunciati per disordini dopo la partita con il Sassuolo

Reggio Emilia, 21 dicembre 2024 – Quattro tifosi del Modena sono statidalla Digos della Questura di Reggio Emilia per ifuori dal Mapei Stadiumladi calcio-Modena, valida per il campionato di Serie B, del 26 ottobre scorso. Il questore di Reggio Emilia, Giuseppe Maggese ha avviato il procedimento per l’emissione di un Daspo nei loro confronti. Sono accusati, a vario titolo, di travisamento, possesso di oggetti atti a offendere, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e incitamento all’odio religioso. Terminata la, nell’area di parcheggio della tribuna Nord destinata ai tifosi ospiti, si è accesa una discussione verbale tra una cinquantina didel Modena e una trentina di giovani di varie etnie, appena usciti dal centro commerciale ‘I Petali’ di fronte allo stadio, che si trovavano sotto la pensilina della vicina stazione in attesa del trenino locale.