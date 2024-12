Lanazione.it - "Snobbati dal questore". Sindacato Siulp attacca sugli organici della polizia

Ildi Pisa, Raffaelle Gargiulo diserta l’incontro con ildie parte la polemica. "Giovedì – ha spiegato Lara Biagini nuovo segretario deldi Pisa -, avremmo dovuto incontrare con tutta la segreteria provinciale ilGargiulo per affrontare alcuni degli aspetti più spinosi che impattano in modo considerevole non solo sull’attività lavorativa delle poliziotte e dei poliziotti ma anche sulla sicurezza dei cittadini". Un incontro ha spiegato sempre in una nota il, che era stato richiesto con anticipo e poi spostato prima per motivi istituzionali di qualche ora, e poi saltato a causa dell’assenza del. "Un’occasione persa – ha continuato Biagini -, di confronto che avrebbe consentito in modo trasparente, con la massima collaborazione e nel rispetto delle proprie prerogative e delle norme vigenti di affrontare tra i più delicati aspetti che affliggono la questura di Pisa.