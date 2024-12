Regione Pellegrino Iv | La musica come supporto ai pazienti oncologici

Leggi su Ildenaro.it

“Le cure non sono fatte solo di farmaci, ma anche di attenzione, rispetto e dignità. Il mio impegno per l’umanizzazione delle cure nasce dalla consapevolezza che il percorso oncologico non è solo una sfida fisica, ma anche emotiva e psicologica. Trascorrere ore legati a una macchina per l’infusione, in un silenzio interrotto solo dal rumore dei dispositivi medici, è per moltiun’esperienza che lascia segni profondi, spesso trasformandosi in un incubo”. Con queste parole, Tommaso, capogruppo di Italia Viva nel Consiglio Regionale della Campania, annuncia “l’approvazione di un importante emendamento alla Legge di Bilancio regionale. La nuova misura prevede l’introduzione dellain filodiffusione nelle aree dove viene somministrata la chemioterapia, grazie alla creazione di un fondo specifico”.