Prato, sei patenti ritirate per guida in stato d'ebbrezza o uso del cellulare

, 21 dicembre 2024 - Seidisono stateieri sera perind'ed uso delal volante in seguito ai controlli stradali eseguiti dalla Polizia Municipale. In particolare le pattuglie hanno operato nella zona limitrofa al centro storico e lungo gli assi principali della circonvallazione cittadina, eseguendo verifiche mirate alla prevenzione dell’abuso di alcol e stupefacenti allae al rispetto delle altre norme del Codice della Strada, come quelle che vietano l’uso delo quelle che hanno reso obbligatorio l’uso del casco per i monopattini elettrici. Molti i conducenti che sono stati controllati: come detto sono sei lesospese con quattro sequestri amministrativi delle auto. Le violazioni hanno riguardato cinque casi diindialcolica: in un episodio il conducente si è rifiutato di sottoporsi al controllo (in questo caso il Codice prevede lo scattare delle sanzioni più pesanti – con la sospensione della patente fino due anni) e tre quelli con alcolemia grave (cioè la fascia più alta prevista dalla legge – anche qui con sospensione della patente fino due anni).