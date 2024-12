Ilrestodelcarlino.it - Pd, il primo candidato alla segreteria è Giobbi

È brandendo lo slogan ‘Unità e rinnovamento’, che Marcoha deciso di candidarsicomunale del Pd. Il congresso della sezione rivierasca entra finalmente nel vivo: dopo anni di discussioni e divisioni, nonché risultati elettorali a dir poco deludenti, il Partito Democratico tenta di rilanciarsi portando al centro del dibattito i giovani e il futuro. L’interpretazione che un’ala del partito ha deciso di dare a questo tema si è coagulata attornofigura di: 37 anni, un impegno politico che viene da lontano, prima come rappresentante d’istituto all’Itis Montani, poi come dirigente dipiano del sindacato universitario e della storica associazione Gulliver, all’Università di Ancona. Ingegnere Elettronico, oggi svolge il suo lavoro come quadro per la Marelli, storica azienda del settore elettronico di Torino, dove è anche impegnato come rappresentante sindacale della Fiom Cgil.