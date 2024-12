Oasport.it - Pagelle discesa Val Gardena 2024: Casse sazio, Paris disastroso, Innerhofer non toglie il posto a nessuno

Leggi su Oasport.it

VALMarco Odermatt, 10: ha dominato lasulla pista che, sulla carta, meno si addiceva alle sue caratteristiche. In realtà il fenomeno elvetico si sta evolvendo: ha compiuto miglioramenti esponenziali anche in termini di scorrevolezza. Poi chiaramente la differenza l’ha fatta ai ciaslat. Chissà che nella seconda parte di carriera non diventi lala disciplina prediletta dello svizzero.Franjo Von Allmen, 8,5: primo podio della carriera in, il secondo in Coppa del Mondo contando anche il superG di Garmisch nel gennaio scorso. In un’era in cui si emerge intorno od oltre i 30 anni, diventare protagonista già a sole 23 primavere la dice lunga sulle qualità di questo elvetico che potrebbe rivelarsi l’erede di Beat Feuz.Ryan Cochran-Siegle, 7,5: può essere contento, perché sale sul podio grazie ad un solo centesimo di vantaggio sul francese Nils Allegre.