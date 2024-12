Malore improvviso per Walukiewicz durante Torino-Bologna Trasportato subito in ospedale

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Il sabato di A si è aperto con l’incontro traalle ore 15, partita che ha visto ottenere il successo agli emiliani con il risultato di 0-2 grazie alle reti di Dallinga e Pobega.Prima ancora che il match prendesse un binario ben preciso, vi è stato uno sgradevole episodio che ha visto coinvolto il difensore granata, accasciatosi a terra verso la mezz’ora del primo tempo in seguito ad un leggeroaccusato, secondo episodio nel giro di poche settimane dopo il caso BoveFiorentina-Inter.: come staIl giocatore delsi è accasciato al suolo accusando problemi respiratori ma in maniera del tutto consapevole, lucido e coscientel’intero svolgersi dei fatti. Ancora incerte le cause del lieveche lo ha colpito, con il club che ha fatto sapere come il giocatore di loro proprietà aveva da poco smaltito un attacco febbrile, fornendo così una possibile motivazione dell’accaduto, in quanto sul campo non vi è stato alcun contrasto o evento di qualsiasi altra natura riconducibile all’episodio.