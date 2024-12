Ilnapolista.it - Il Psg ha contattato Osimhen per gennaio ma non è sicuro che Luis Enrique approvi il trasferimento (Rms Sport)

Secondo quanto riporta Rmc, il Psg haVictor. Probabile il club si sia informato sulla sua disponibilità per un eventualegià ama al Psg sono consapevoli che la trattativa è piuttosto complicata.Contatti tra il Psg eper, l’affare resta complessoRmcscrive:Il Psg si muove in vista del mercato invernale e torna in discussione il dossier Victor. Non è un segreto che il 25enne attaccante nigeriano abbia sostenitori interni e conoscaCampos da molto tempo. Parigi aveva si era già mosso l’estate scorsa senza riuscirci. Il giocatore ora è al Galatasaray, in prestito dal Napoli, che non era riuscito a cederlo al prezzo fissato. Secondo le nostre informazioni, Victorè statodai dirigenti del Psg.