Sport.quotidiano.net - Genoa-Napoli, Conte: "Primo tempo dominato. Ma sono deluso dalla ripresa"

Genova, 21 dicembre 2024 – Sul tabellino dei marcatori, sponda, ci finiscono Anguissa e Rrahmani, ma il man of the match è senza dubbio Meret, che protegge a più riprese una vittoria che, in attesa degli altri risultati della giornata, significaposto in classifica: dall'altro lato c'è unche mastica amarissimo e che è costretto ad acntarsi del gol della bandiera a firma di Pinamonti nell'unico spiraglio concesso dal portiere ospite. Le dichiarazioni diNonostante le sbavature di un secondocomplicatissimo, Antonioai microfoni del dopopartita non nasconde la soddisfazione per la vittoria numero 150 in Serie A. "Non so se sia cambiato ilo noi.comunque soddisfatto di quello che abbiamo fatto nel, nel quale abbiamola partita in lungo e in largo e che è stato forse il nostro migliore in assoluto.