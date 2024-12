Golssip.it - Elodie: “Di Iannone mi piace tutto. Penso ad un figlio. Mi piace provocare. A Sanremo…”

Il Corriere della Sera ha intervistato. L'ex concorrente di Amici parteciperà a Sanremo per la seconda volta, anzi la terza dato che è anche stata co-conduttrice. «Mi sento una signora e una bambina allo stesso tempo». Sulla prima esperienza al Festival ha raccontato: «Dopo non sapevo più cosa fare, mi sentivo appesantita. Mi sembrava di essere mia zia e non volevo sentirmi quel peso addosso. Piuttosto che continuare così sarei tornata a fare la cubista. Volevano fare di me una Mia Martini a 25 anni e io volevo essere leggera e felice», ha detto. A Sanremo 2025 porterà 'Dimenticarsi alle 7' e «presenterò due lati di me. Quello inutilmente drammatico: a volte a casa mi butto per terra, con anche il vestito adatto, anzi la vestaglia, per deprimermi con sciccheria. Nel testo c’è quel modo vecchio, classico ed elegante, di raccontare le relazioni e il dolore.