Come si sopravvive alla fine di un amore

La domanda èsuperare una rottura? Perché lo sappiamo ladi unè uno degli eventi più dolorosi, destabilizzanti e traumatici che si possano affrontare nella vita. E no, non è né un'esagerazione, né solo una sensazione. A dirlo è anche la scienza: uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychology ha dimostrato che il dolore emotivo di un abbandono attiva le stesse aree cerebrali coinvolte nel dolore fisico.Fiumi di parole, canzoni d'autore, poesie e romanzi hanno provato a raccontare l’inevitabile mistura di vuoto e frustrazione che accompagna questi momenti. Eppure, nonostante il conforto di sapere che capita a tutti, il mal comune non fa mezzo gaudio. Anzi, lascia spesso spazio a un senso di solitudine ancora più acuto.Che sia ladi una storia logorata nel tempo o il colpo inaspettato di un fulmine a ciel sereno, superare una rottura non è mai facile.